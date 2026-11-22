“OLUMSUZ ÖRNEKLERİN YANI SIRA GÜZEL ŞEYLERİN DE YAŞANABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK”

Baykal Çalışkan'ın oğlu Sezer Çalışkan ise mesleki eğitim kapsamında iş yerine gelen çırakların sanayide yaşadığı olumsuzlukların yanı sıra güzel örneklerin de bulunabileceğini göstermek istediklerini ifade etti.

Çırakların ekonomik imkanlarının sınırlı olması nedeniyle oyun konsolunu kendilerinin aldığını belirten Sezer Çalışkan, "Mesleki eğitim merkezinden, okuldan bize gelen çıraklarımız var. Sürekli ustaların kötü davrandığı, sorunların yaşandığı, hatta hayatını kaybeden çocuklarımızın olduğu haberler gündeme geliyor. Bu tarz olumsuz örneklerin yanında güzel şeylerin de yaşanabildiğini göstermek açısından biraz çaba sarf ettik. PlayStation 'ı alıp dükkana koyduk. Tabii ki iş saatleri dışında kafa dağıtmaları, eğlenmeleri ve günceli takip etmeleri için böyle bir şey yaptık. Maddi imkanları olmadığı için biz de ustalar olarak ön ayak olduk. Şimdi yavaş yavaş beraber oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

“13 YILDIR HEYECANLA BEKLENEN OYUNUN BİZ DE TAKİPÇİSİYDİK”

GTA serisinin yeni oyunu GTA 6 'ya duyulan ilginin kendilerini de heyecanlandırdığını anlatan Sezer Çalışkan, oyunun çıkış sürecini uzun zamandır takip ettiklerini belirtti.

Çalışkan, "GTA 5'ten GTA 6'ya geçiş yaklaşık 13 yıl sürdü. Bu süreçte sürekli küçük videolar ve tanıtımlarla insanları heyecanlandırdılar. Biz de onlardan biriyiz. GTA 6'nın çıkış fiyatı da çok gündem oldu. Alır mıyız, alamaz mıyız, oynayabilir miyiz diye düşündük. Sonrasında kısmet oldu, aldık. Şu anda deniyoruz, oynuyoruz. Daha önceden PlayStation alacağımızı konuşmuştuk ve oyunun çıkmasını bekliyorduk. İlk başta şaka yaparak alamayacağımızı, işlerin sakin olduğunu söylemiştik. Daha sonra fikir değiştirdiğimizi söyleyip konsolu dükkana getirdik. Herkes çok sevindi. Ben de günceli takip ettiğim için istekliydim. Hep beraber mutlu olduk. İşten arta kalan zamanlarda oynamaya devam edeceğiz. Cumartesi günleri biraz erken kapatıyoruz. Dükkanı kapattıktan sonra da oyun oynamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.