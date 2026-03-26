Günlerdir aranıyordu, kayıp adamdan acı haber

Mustafakemalpaşa Deresi kenarında bulunan iki vatandaş yerde hareketsiz yatan bir adamı fark etti.

Yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşılırken İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

GÜNLERDİR ARANIYORMUŞ

Polis ekiplerinin kimlik incelemesi sonucunda, hayatını kaybeden kişinin günlerdir kayıp olarak aranan 71 yaşındaki Zeki Karakuş olduğu belirlendi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın, bayramın ikinci günü evinden ayrıldığı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı ifade edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi kararı verildi.

Zeki Karakuş'un cansız bedeni, ilk olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.