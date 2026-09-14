Güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu
14.09.2026 08:13
Zeki Gümüş'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bursa'da güreş antrenörü Zeki Gümüş, görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş'ten (55) haber alamayan sporcular, kaldığı odaya girdi.
Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Gümüş'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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