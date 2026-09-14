Güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu

Bursa'da güreş antrenörü Zeki Gümüş, görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu.

Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.