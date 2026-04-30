Hem hırsız hem güçlü! "Araç benim" dedi, otomobilden inmedi
30.04.2026 21:55
Otomobil çalarken yakalanan kadın "Araç benim" diyerek araçtan inmedi.
Bursa'da bir otomobili çalmak isteyen kadın, yakalanınca "Araç benim, asıl hırsız sizsiniz" diyerek uzun süre inmedi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren bir kadın, aracın arka cam rüzgarlığını kırarak içeri girdi. Yanında getirdiği farklı bir anahtarla aracı çalıştırmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra araç sahipleri tarafından fark edildi.
Durumu fark eden araç sahipleri, kadını araçtan indirmek istedi. Ancak şüpheli kadın, "Araç benim, asıl hırsız sizsiniz" diyerek uzun süre direnç gösterdi. Araçtan inmeyi reddeden kadın, kendisini dışarı çıkarmak isteyen araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlara fiziksel saldırıda bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi güçlükle araçtan indirerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan olay karşısında şaşırırken yaşayan araç sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu.
