Husumetlileri evi bastı. 14 yaşındaki çocuk vuruldu
08.04.2026 10:15
Silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.
Bursa'da çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk vurularak yaralandı.
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, kamyonetle sokağa geldi.
Mahalleye yeni taşındığı öğrenilen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tabancayla ateş açılması sonucu Hazar C. (25) ile 14 yaşındaki Berat C. yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgada kamyonetin camlarının kırıldığı görüldü.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 5 adet boş kovan buldu. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
