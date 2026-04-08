Husumetlileri evi bastı. 14 yaşındaki çocuk vuruldu

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, kamyonetle sokağa geldi.

Mahalleye yeni taşındığı öğrenilen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla ateş açılması sonucu Hazar C. (25) ile 14 yaşındaki Berat C. yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.