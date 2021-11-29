Husumetlisini tabancayla başından vuran şüpheli, adliyeye çelik yelekle getirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aralarında husumet olduğu gerekçesiyle Barış Gümüştaş'ı (31) tabancayla başından vurarak öldüren İbrahim Akkoyun (40), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay dün saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Servis aracıyla Cerrah Mahallesine gitmek üzere yola çıkan Barış Gümüştaş, husumetlisi olduğu öğrenilen İbrahim Akkoyun ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında İbrahim Akkoyun, belindeki tabancayı çıkararak Barış Gümüştaş'ı başından vurdu. Akkoyun olay yerinden kaçarken, silah sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, Gümüştaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.



ÇELİK YELEKLE GETİRİLDİ



İbrahim Akkoyun, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akkoyun güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.</p>



