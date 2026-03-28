İki aracın karıştığı kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı

Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ercan S. (57) yönetimindeki kamyonet, Diriliş caddesinden gelen sürücü Cemal G. (19) yönetimindeki otomobile yandan çarptı.



Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile otomobildeki yolcular Ayşe T.(21), Şilan G.(20), Muhammet A.(17), Devrim A.(7), Muhammed Ali T.(3), 1 yaşındaki Dicle G. ve 1 yaşındaki Yunus Emre T. yaralandı.



Bazı o yolcular ise araçta sıkıştı. Kaza yerine 112, polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.