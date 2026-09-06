İnegöl'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otobüs ile üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hediyenur M., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Şakir T. yönetimindeki 16 M 06034 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyir halindeyken duran Mustafa Ö. idaresindeki 16 ZM 527 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle öndeki araçlar da birbirine çarptı. Zincirleme kazada toplam 2 otobüs ve 3 otomobil birbirine girdi.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.