İnşaattan 3,5 milyonluk hırsızlık, 250 saatlik görüntü incelendi
31.08.2026 09:56
İnşaattan 3,5 milyonluk hırsızlık.
Bursa’da yapımı duran site inşaatından elektrik tesisatı ve muslukları çalan şüpheli, 250 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesiyle yakalanıp tutuklandı.
Olay, 13 Ağustos’ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sahibinin hayatını kaybetmesi üzerine yapımı duran 36 dairenin bulunduğu 10 katlı site inşaatına giren İ.Ç., elektrik panosu, sigortalar, kablo tesisatları ve çok sayıda musluğu çaldı.
O anlar sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine toplam 3,5 milyon liralık hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. 13 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.Ç., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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