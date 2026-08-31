İnşaattan 3,5 milyonluk hırsızlık, 250 saatlik görüntü incelendi

O anlar sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine toplam 3,5 milyon liralık hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay, 13 Ağustos’ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sahibinin hayatını kaybetmesi üzerine yapımı duran 36 dairenin bulunduğu 10 katlı site inşaatına giren İ.Ç., elektrik panosu, sigortalar, kablo tesisatları ve çok sayıda musluğu çaldı.

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