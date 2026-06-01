İnşaattan düşüp can verdi. Acı gerçek sonra ortaya çıktı
01.06.2026 12:28
Jandarma kazanın meydana geliş nedeniyle iş güvenliği tedbirlerine ilişkin inceleme başlattı.
Bursa'da çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen duvar ustası İhsan Uras, hastanede hayatını kaybetti. Uras'ın ölümünün ardından yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı.
İnegöl ilçesinde Rauf Denktaş Bulvarı'nda yapımı süren apartman inşaatında acı bir olay yaşandı.
57 yaşındaki Duvar ustası İhsan Uras, 4’üncü katta malzeme taşımak amacıyla kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Uras, yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İhsan Uras, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YÜREK BURKAN AYRINTI
Duvar ustası Uras’ın kardeşi Halis Uras’ın da 30 yıl önce inşaattan düşüp yaşamını yitirdiği öğrenildi.
