İnşaattan düşüp can verdi. Acı gerçek sonra ortaya çıktı

01.06.2026 12:28

İnşaattan düşüp can verdi. Acı gerçek sonra ortaya çıktı
IHA

Jandarma kazanın meydana geliş nedeniyle iş güvenliği tedbirlerine ilişkin inceleme başlattı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Bursa'da çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen duvar ustası İhsan Uras, hastanede hayatını kaybetti. Uras'ın ölümünün ardından yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı.

İnegöl ilçesinde Rauf Denktaş Bulvarı'nda yapımı süren apartman inşaatında acı bir olay yaşandı. 

 

57 yaşındaki Duvar ustası İhsan Uras, 4’üncü katta malzeme taşımak amacıyla kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Uras, yaralandı. 

 

KURTARILAMADI

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İhsan Uras, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

YÜREK BURKAN AYRINTI

 

Duvar ustası Uras’ın kardeşi Halis Uras’ın da 30 yıl önce inşaattan düşüp yaşamını yitirdiği öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.