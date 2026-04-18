Jandarmadan kaçakçılara baskın
18.04.2026 11:04
Ele geçirilen kaçak ürünler İl Jandarma Komutanlığı önünde sergilendi.
Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir milyonu aşkın makaron, kilolarca tütün ve kaçak sigaralar ele geçirildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüphelilere ait iş yeri, depo ve araçlarda arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 1 milyon 186 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 920 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 200 bin 800 adet sigara filtresi, 92 bin 620 adet makarona basılmış sigara, 19 bin 800 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 18 bin 750 adet boş sigara kutusu, 8 bin 780 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 700 paket bandrolsüz sigara kağıdı ile 20 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, jandarma ekiplerinin halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.