Kaçak evinin yıkımına engel olmak için çatıya çıktı. Benzin bidonuyla 3 saat direndi
07.10.2026 15:51
Ev sahibi jandarma ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla çatıdan indi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle 2 katlı evi için yıkım kararı alınan Ahmet Kunuk (67), çatıya çıkarak elinde benzin bidonuyla görevlilere direndi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı bulunan 2 katlı evin sahibi Ahmet Kunuk, yıkım için gelen ekiplere direnerek çatıya çıktı.
Elinde benzin bidonuyla çatıda beklemeye başlayan ev sahibi için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ahmet Kunuk, jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabasının ardından elindeki benzin bidonunu bırakıp, çatıdan indi.
Kunuk’a evi boşaltması için ek süre verildiği öğrenildi.
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