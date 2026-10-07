Kaçak evinin yıkımına engel olmak için çatıya çıktı. Benzin bidonuyla 3 saat direndi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle 2 katlı evi için yıkım kararı alınan Ahmet Kunuk (67), çatıya çıkarak elinde benzin bidonuyla görevlilere direndi.

Elinde benzin bidonuyla çatıda beklemeye başlayan ev sahibi için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı bulunan 2 katlı evin sahibi Ahmet Kunuk, yıkım için gelen ekiplere direnerek çatıya çıktı.

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