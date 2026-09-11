"Kargocu sandım" dedi, kurye kılığındaki polise yakalandı

Emniyetteki ifadesinde, “Asla kimseye kapıyı açmazdım ancak siparişlerim vardı. Kargocu sandım polis çıktı” diyen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sürekli adres değiştirdiği saptanan şüphelinin, merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde kayıtsız bir adreste kaldığı tespit edildi. Şüphelinin kapıyı kimseye açmadığı bilgisini değerlendiren polis ekipleri S.A.'nın internet üzerinden ürün siparişi verdiğini belirledi. Bunun üzerine kurye kılığına giren polis, adrese gitti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunan 38 yaşındaki S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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