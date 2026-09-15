Kayıp öğretmenin cansız bedeni İznik Gölü’nde bulundu
15.09.2026 02:17
Kayıp öğretmenin cansız bedeni İznik Gölü'nde 50 metre açıkta bulundu.
Yalova’da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan’ın cansız bedeni, İznik Gölü’nde sahilden yaklaşık 50 metre açıkta bulundu.
Yaklaşık 12 saattir kendisinden haber alınamayan İlhan Algınkaplan için Orhangazi ilçesi İznik Göl’ünde başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Deniz polisi, kayıp öğretmenin cansız bedenini sahilden yaklaşık 50 metre açıkta tespit etti. Sudan çıkarılan Algınkaplan’ın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Oğullarının sudan çıkarıldığı sırada göl kenarında bekleyen annesi Hatice ve babası Sadettin Algınkaplan, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
İlhan Algınkaplan babası gözyaşlarına boğuldu.
Yalova Abdülhamithan Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Algınkaplan’ın, ilk ders gününün ardından okuldan çıktığı, saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söylediği öğrenilmişti. Algınkaplan’ın babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobili göl kenarında bulunurken, cep telefonu ve kıyafetleri de göl sahilinde bulunmuştu. Bunun üzerine Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.
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