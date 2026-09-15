Kayıp öğretmenin cansız bedeni İznik Gölü’nde bulundu

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Algınkaplan’ın, ilk ders gününün ardından okuldan çıktığı, saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söylediği öğrenilmişti. Algınkaplan’ın babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobili göl kenarında bulunurken, cep telefonu ve kıyafetleri de göl sahilinde bulunmuştu. Bunun üzerine Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.