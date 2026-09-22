Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk, oyun oynarken bulundu
22.09.2026 12:18
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Kerim D. (10), yaklaşık 9 saat sonra evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu.
İnegöl ilçesindeki Sinanbey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi civarındaki evinden dün saat 15.00 sıralarında çıkan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim D., tekrar eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramaya başladı.
Sonuç alamayan ailenin kayıp ihbarı sonrası polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan aramalar sonucu Kerim D., 9 saat sonra evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu. Çocuk, gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Kerim D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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