Kilometrelerce yolları aşıp saatlerce sıra beklediler. İzdiham yaşandı

Bursa'nın köklü geleneği olan tahanlı pide yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tarihi Abdal Meydanı'nda sahur yapmak isteyen vatandaşlar tahanlı pide ve simit için metrelerce kuyruk oluşturdu.

İmsak saati gelmeden sahurunu yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklardan sıralarını kaybetmemek için nöbetleşe sıra tuttular.

Yoğunluk sadece yaya kuyruğuyla sınırlı kalmadı. Tahanlı pide almak için bölgeye araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle meydan ve çevresinde trafik adeta kilitlendi. Park yeri bulamayan bazı sürücüler araçlarını refüjlere park etti.

Tahanlı pidenin ünü Bursa sınırlarını aştığı için diğer şehirlerden gelenler de bulunuyordu. İstanbul’dan gelen bir vatandaş ise, "3 saattir buradayız. İstanbul’dan buraya geldik. Arkadaşlarımla nöbetleşe sıra tutuyorum" dedi.