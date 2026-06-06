Kökünden çürüyen ağaç yola devrildi
06.06.2026 14:32
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa'da tarihi çınar ağacı devrilerek yolu kapadı. Devrilen ağaç, park halindeki hafif ticari araca zarar verdi.
Orhangazi ilçe merkezinde yoğun noktalarından Yalova Caddesi’nde tarihi çınar ağacı devrildi.
Ağacın çürüdüğü ve kökünden sökülüp caddeye devrildiği iddia edildi.
Ağacın gövdesi ve dalları caddeyi tamamen kapatırken, park halindeki bir hafif ticari araca da zarar verdi. Olay sırasında çevrede yaya ve araç yoğunluğu az olduğundan herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.
Ekipler, elektrikli testereyle ağacı keserek küçülttükleri parçaları yoldan kaldırıp, trafik akışını yeniden sağladı.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.