Kökünden çürüyen ağaç yola devrildi

Orhangazi ilçe merkezinde yoğun noktalarından Yalova Caddesi’nde tarihi çınar ağacı devrildi.

Ağacın çürüdüğü ve kökünden sökülüp caddeye devrildiği iddia edildi.

Ağacın gövdesi ve dalları caddeyi tamamen kapatırken, park halindeki bir hafif ticari araca da zarar verdi. Olay sırasında çevrede yaya ve araç yoğunluğu az olduğundan herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Ekipler, elektrikli testereyle ağacı keserek küçülttükleri parçaları yoldan kaldırıp, trafik akışını yeniden sağladı.