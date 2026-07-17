Kömür yüklü TIR akaryakıt istasyonuna daldı: Bir can kaybı var
17.07.2026 08:27
Son Güncelleme: 17.07.2026 08:49
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR'ın akaryakıt istasyonuna çarptığı kazada, istasyon marketinde alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde K.K. (52) idaresindeki kömür yüklü TIR, kontrolden çıkarak yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı.
Yan yatan TIR önce akaryakıt pompalarını devirdi, sonra da istasyon içindeki markete girdi.
Yaşanan kazada, markette alışveriş yapan Erdinç Cirit (54) hayatını kaybederken, market çalışanı İbrahim Y. ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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