Kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı. 1 ölü

Kaza , saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü Ç.S.'nin kontrolünden çıkan 16 BF 268 plakalı hafif ticari araç, savrulup önünde ilerleyen elektrikli bisiklete, ardından da yol kenarında arızalı bir otomobili yüklemeye çalışan oto kurtarıcıya çarptı.

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