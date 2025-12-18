Küllükteki sigara barakayı yaktı
18.12.2025 08:33
Bursa'da işçilerin kaldığı barakada küllükte unutulan sigara yangına neden oldu.
Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerindeki, işçilerin konakladığı barakada küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.
Yangın sırasında barakada uyuyan işçiler, dumanı fark ederek birbirlerini uyandırdı ve hızla dışarı çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler paniğe neden olurken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, barakada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
