Küllükteki sigara barakayı yaktı

Bursa'da işçilerin kaldığı barakada küllükte unutulan sigara yangına neden oldu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, barakada maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında barakada uyuyan işçiler, dumanı fark ederek birbirlerini uyandırdı ve hızla dışarı çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler paniğe neden olurken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

