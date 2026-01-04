Lodos vurdu. İtfaiye ve zabıtadan çatı nöbeti

Bursa'da şiddetli lodos etkili oluyor. Çatılar lodos sebebiyle uçarken itfaiye ve zabıta ekipleri ise tedbir amaçlı sabah kadar sokakta nöbet tuttu.

Sokağı boşaltan ekipler, kimsenin geçmemesi için ise şeritlerle önlem aldı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

İnsanların bile yürümekte zorlandığı lodos sebebiyle, ağaçlar, el tezgahları, scooterler, tabelalar yerle bir oldu.

