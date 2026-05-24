Merdivenlerden uçan motosiklet sürücüsü yaralandı
24.05.2026 13:32
Bursa'da otomobilin kendini sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, merdivenlerden uçtu. Motosiklet kullanılmaz hale gelirken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Setbaşı bölgesinde meydana geldi.
İddiaya göre, bir otomobilin kendisini sıkıştırdığını öne süren motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merdivenlerden uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle motosiklet kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
