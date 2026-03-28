Mudanya’da apartmanda yangın paniği
28.03.2026 17:37
Bursa'nun Mudanya ilçesindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde kullanılmayan bir apartmanda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi Deniz Caddesi’nde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın 2. katında başlayan yangında yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, binada kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
