Mudanya'da vahşet! Balkondan içeri girdi, korkunç manzarayla karşılaştı
02.07.2026 14:18
Karaca'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 77 yaşındaki bir kadın, engelli eşi balkondayken boğazı kesilerek cinayete kurban gitti. Yapılan incelemede Karaca’nın altınlarının çalındığı tespit edildi.
Bursa'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.
Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan yürüme engelli Ali Karaca (82), bir süre balkonda bulunduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle içeri girdi.
Bu sırada eşi Faize Karaca'yı (77) evin içinde kanlar içinde gören Ali Karaca, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
ALTINLARI ÇALINDI
Bu arada Faize Karaca'nın altınlarının da çalındığı öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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