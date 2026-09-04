"Ne olacak, cezamızı çekeriz" diyordu. Ehliyetine el konuldu

Olay, Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü sürücüsü M.K., kırmızı ışıkta geçerek yeşil ışıkta ilerlemek isteyen motosiklet sürücüsünü tehlikeye attı.

Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücü arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Motosiklet sürücüsünün, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" şeklindeki tepkisine otobüs şoförü, "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye karşılık verdi. Sürücünün plakasını aldığını söylemesi üzerine ise M.K.'nin, "Selamımı da söyle" ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucunda otobüs sürücüsü M.K.'nin ehliyetine el konulurken, 17 bin 912 lira idari para cezası kesildi.

Şoför ayrıca psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.