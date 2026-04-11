Nisan ayında Uludağ'da 150 santimetre kar
11.04.2026 13:24
Uludağ'da kar durumuna göre mart ayı sonu veya nisan başı gibi pistler kapanmakta.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı.
Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetreden 150 santimetreye ulaştı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşımda aksama yaşanmazken, sabah saatlerinden itibaren zirvede güneşli bir hava hakim oldu.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre bölgede hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 3, en yüksek ise 1 derece olarak ölçülüyor.
