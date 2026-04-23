Nisan ayında Uludağ'da kar kalınlığı 1 metre
23.04.2026 13:16
Kayak merkezinde pistlerin boş kaldığı görüldü.
Uludağ'da nisan ayında kar kalınlığı 1 metre olarak ölçüldü. Kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, 23 Nisan’da kar kalınlığı 100 santimetre olarak ölçüldü.
Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar yağışı nisan ayı boyunca aralıklarla devam etti.
KAYAK PİSTLERİ BOŞ KALDI
8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ’da kar olmasına rağmen kayak pistleri boş kaldı.
Karayolları ekipleri ise Uludağ yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi, yarından itibaren de yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
