"Noter görevlisi" yalanıyla dolandırdılar. 10 kişi tutuklandı
25.07.2026 12:22
17 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Araç satan vatandaşları hedef alıp "kaparo gönderiyoruz" diyerek banka uygulamalarından para talebi onaylatan dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 3 aylık fiziki ve teknik takip neticesinde, internet üzerindenaraç satan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, ikinci el araç satışı yapılan ilan sitelerinden araç sahiplerine ulaştıkları, kendilerini kesin alıcı gibi tanıtma yöntemiyle güven kazandıkları öğrenildi. Şüphelilerin "kaparo göndereceğiz" diyerek araç sahiplerinin banka hesaplarına açıklama kısmına kaparo yazılı para talebi yolladıkları ve bu yöntemle onay alarak 70 kişiyi binlerce lira dolandırdıkları saptandı.
Söz konusu yöntemin deşifre olmasının ardından şebekenin sahte noter senaryosunu devreye soktuğu tespit edildi.
Şüphelilerin, para talebi göndermeden önce mağdurları noterden arıyor izlenimi vererek güvenli satış havası oluşturdukları, ardından banka uygulamaları üzerinden gönderdikleri para taleplerine onay alarak dolandırıcılığı sürdürdükleri ortaya çıkarıldı.
Vatandaşların kendilerine gelen onay isteğini kaparo onayı zannedip kabul ettikleri ancak dolandırıldıklarını hesaplarından yüklü miktarlarda paralar gidince anladıkları ortaya çıktı.
2 otomobil ile 1 taşınmaza da el konuldu
7 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Şebekenin suçta "patates hat" olarak tabir edilen kayıt dışı GSM hatlarını kullandığı, elde edilen suç gelirlerini ise banka hesapları üzerinden akladığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Bursa merkezli olmak üzere Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ile 1 taşınmaza da el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, vatandaşları toplam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattıkları belirlendi.
Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
2 mağdurun Bursa'da olduğu öğrenilirken Türkiye genelinde ise 70'e yakın mağdur olduğu belirtildi.
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