Önce kaza yaptı sonra taksiciye çarptı

Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

İstanbul’dan kız arkadaşı ile birlikte gezmek için Bursa'ya gelen Emirhan S.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazanın şokunu üzerinden atamayıp yoluna devam eden Emirhan S., yaklaşık 20 metre gittikten sonra bu kez de otomobiliyle önündeki arkadan çarptı.

BAYGINLIK GEÇİRİP HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü direksiyonda baygınlık geçirdi.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılıp yere yatırılan Emirhan S. güçlükle sakinleştirildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.