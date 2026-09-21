Önce tartıştığı genci, ardından kendini vurdu
21.09.2026 09:13
Şüpheli, ateş açtığı sırada kazara kendini bacağından vurdu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki parkta çıkan kavgada Hamza Ç., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtığı sırada karşı gruptaki 17 yaşındaki genci ve kendisini bacağından vurdu.
Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Ç. ile parkta bulunan kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Hamza Ç., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.
KENDİSİNİ DE BACAĞINDAN VURDU
Hamza Ç.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri karşı gruptaki B.O.’nun (17) bacağına isabet ederken, şüpheli Hamza Ç. de silahın ateş alması sonucu kendisini de bacağından vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
"AMİN DESENİZE" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Hamza Ç.’nin, sedye ile ambulansa taşındığı sırada "Allah devletimize zeval vermesin" dediği, ardından da duruma tepkisiz kalan çevredeki vatandaşlara dönerek "Amin desenize" diye bağırdığı görüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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