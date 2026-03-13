Osmangazi'deki kapkaççı yakalandı
13.03.2026 15:21
Yapılan incelemelerde A.T. isimli kadına ait bir poşet, bir şüpheli tarafından zorla kaçırıldı.
Bursa’da bir kapkaç olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Olay, Osmangazi ilçesinde yaşandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan kapkaçla ilgili çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı saha ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin 18 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla, Mudanya'da yakalanan E.K., müştekiye ait cep telefonu ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
