Otomobil dere yatağına yuvarlandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi.

İlçe merkezine doğru giden Gülşen Ö.'nün (49) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Cafer Ö. (58) ve Esma Ş. (77) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.