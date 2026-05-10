Otomobil devirdi, motosikletli çarptı. Yaralılar var
10.05.2026 09:24
Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı.
Bursa'da otomobilin devirdiği direğe motosikletli çarptı. Dört kişinin yaralandığı kazada bir kişinin durumu ise ağır.
Kaza sabah 06.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Eda K. (23) idaresindeki otomobil virajda kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu.
Otomobilin çarptığı elektrik direği ise yola devrildi.
Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı.
MOTOSİKLET ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Kazanın hemen ardından aynı istikamette gitmekte olan Berkan E.P. (24) idaresindeki 16 BFG 616 plakalı bir motosiklet yol ortasına devrilen elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Eda K. ile yanında yolcu olarak bulunan Nida G.U.(18), motosiklet sürücüsü Berkan Eray P. İle arkasında yolcu olarak bulunan Oktay E.(35) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Eda K.’nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kazada yola devrilen elektrik direği nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
