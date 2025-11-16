Otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı
16.11.2025 15:39
DHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil, minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Sanayi Camii ışıkları mevkisinde trafik kazası meydana geldi.
İlçe merkezine doğru giden Erhan İğneci’nin kullandığı otomobil, önündeki E.K.'nın kullandığı panelvan minibüse yandan çarptı. Savrulan otomobil takla atarken, minibüs ise sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalizasyon direği minibüsün üzerine devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile otomobildeki E.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Erhan İğneci, Bursa Uludağ üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
