Otomobilin çarptığı yayayı yağmurdan korumak için çevredekiler şemsiye tuttu
28.09.2026 12:53
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı. Çevredekiler ise yola savrulan yaralıyı sağanaktan şemsiye tutarak korudu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yola savrulan yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipleri bekleyen yaralıya yardım etmek için yanına gelen çevredekiler şemsiye tutarak sağanaktan korudu. Yaralı yaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
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