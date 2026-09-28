Otomobilin çarptığı yayayı yağmurdan korumak için çevredekiler şemsiye tuttu

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı. Çevredekiler ise yola savrulan yaralıyı sağanaktan şemsiye tutarak korudu.

Ekipleri bekleyen yaralıya yardım etmek için yanına gelen çevredekiler şemsiye tutarak sağanaktan korudu. Yaralı yaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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