Özel halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zübeyda Y., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zübeyda Y.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazada Zübeyda Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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