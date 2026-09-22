Özel halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı
22.09.2026 15:08
Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Y. (68), ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Park Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan Yıldırım D.’nin (45) kullandığı 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü Zübeyda Y.’ye çarptı.
Kazada Zübeyda Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zübeyda Y., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zübeyda Y.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Otobüs şoförü Yıldırım D. ifadesinin alınması için gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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