NTV

Özel halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

22.09.2026 15:08

Özel halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı
DHA

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı Zübeyda Y. (68), ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Park Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan Yıldırım D.’nin (45) kullandığı 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü Zübeyda Y.’ye çarptı. 

 

Kazada Zübeyda Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zübeyda Y., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zübeyda Y.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

 

Otobüs şoförü Yıldırım D. ifadesinin alınması için gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.