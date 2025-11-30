Pazar alanında korkutan yangın
30.11.2025 16:23
İHA
Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki kapalı pazar alanında, trafo odasındaki elektrik kabloları kısa devre yapınca yangın çıktı.
Yıldırım ilçesi Teleferik Kapalı Pazar Alanı’nda bulunan trafo odasından yükselen dumanlar nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis güvenlik amacıyla pazar alanı boşaltılarak çevresine emniyet şeridi çekildi.
TESİSAT KABLOLARI KISA DEVRE YAPTI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Elektrik idaresi yetkililerince yapılan incelemede, yangının trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı belirlendi.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edilirken, başka etkilenen olmadığı öğrenildi.
