Pizzacıya gece saatlerinde kurşun yağdırdılar

Bursa'da motosikletli bir kişi pizzacıya ateş etti.

İşletmede maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde gece geç saatlerde yabancı uyruklu bir kişi motosikletiyle pizzacının önüne geldi. Yanında getirdiği silahın tetiğine bastı iş yerine kurşun yağdırdı.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.