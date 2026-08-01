Polis noktasının hemen yanında tehlikeli hareket yaptı, cezadan kaçamadı

Osmangazi ilçesinde trafik ekiplerinin denetim yaptığı sırada uygulama noktasının hemen yanında tehlikeli şerit değiştirerek ilerleyen otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı.

Aynı istikamette seyreden başka bir aracında sürücüyle polemiğe giren şüpheli, motosikletli sürücülerin tepkisine neden oldu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Şüphelinin güzergâh boyunca defalarca makas attığını ifade eden motosikletli sürücüler, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine durdurulan sürücünün alkol kontrolünde 0.24 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aday sürücü olduğu tespit edilen şüphelinin sürücü belgesi iptal edilirken, tehlikeli şerit değiştirmekten de idari para cezası uygulandı.