Polis rol yaptı, dolandırıcılar yakayı ele verdi
25.06.2026 11:01
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı.
Sosyal medyada iş ve burs vaadiyle vatandaşların hesaplarını kullananlara operasyon düzenlendi. Polisin mağdurun arkadaşı gibi davranarak dolandırıcılarla iletişime geçmesi, süreci hızlandırdı.
Bursa'da sosyal medya üzerinden vatandaşlara ulaşarak "iş", "yüksek kazanç" ve "burs" vaatleriyle banka hesaplarını ele geçiren bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi. Şüphelilerin, elde ettikleri hesapları "paravan hesap" olarak kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.
Mağdur edildiğini öne sürerek polise başvuran bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, operasyon için özel bir plan hazırladı. Polis, hesap kiralamak isteyen mağdurun arkadaşı gibi davranarak şüphelilerle iletişime geçti.
2 kişi tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı.
Ekipler, şüphelilerin izini İstanbul’a kadar takip etti. Polis, “hesap kiralama” talebinde bulunduğunu belirten mağdurun arkadaşı gibi davranarak şüphelilerle irtibata geçti. Düzenlenen operasyon sonucunda H.İ. (28), B.A. (28), K.A. (28) ve S.A. (28) isimli dört şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’ya getirilen 4 şüpheliden H.İ. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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