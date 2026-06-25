Polis rol yaptı, dolandırıcılar yakayı ele verdi

Bursa 'da sosyal medya üzerinden vatandaşlara ulaşarak "iş", "yüksek kazanç" ve "burs" vaatleriyle banka hesaplarını ele geçiren bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi. Şüphelilerin, elde ettikleri hesapları "paravan hesap" olarak kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Mağdur edildiğini öne sürerek polise başvuran bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, operasyon için özel bir plan hazırladı. Polis, hesap kiralamak isteyen mağdurun arkadaşı gibi davranarak şüphelilerle iletişime geçti.