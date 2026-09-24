Polisten kaçtı, "Biz de hain değiliz" diyerek kelepçeye tepki gösterdi

Olay, Bursa 'nın Yıldırım ilçesi Samanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 16 APP plakalı araca “dur” ihtarında bulundu.

İhtara uymayan M.S. (43) aracıyla kaçmaya başladı. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün durdurulması için polis ekipleri takibe geçti.

Polis ekiplerinin yaklaşık 40 kilometre süren takibi sırasında sürücünün kaçmaya devam etmesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak sürücü, buna rağmen durmayarak otobana girip Mudanya istikametine doğru kaçışını sürdürdü.

Ekiplerin gerçekleştirdiği takip sonucu araç, Bademli Eski Mudanya Yolu Caddesi üzerinde durduruldu.

200 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kelepçe takılarak gözaltına alınmak istenen M.S., polise “Biz de hain değiliz” diyerek tepki gösterdi. Yakalanan M.S.'nin yapılan kontrolünde 200 promil üzeri alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde yakalanan M.S., işlemleri yapılmak üzere Bademli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Sürücüye, “dur” ihtarına uymaması ve trafikte makas atarak ilerlemesi nedeniyle ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulandı.

Araç ise işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.