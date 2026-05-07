Ranzadan düşen iki yaşındaki çocuğun kafatası kırıldı

07.05.2026 09:02

DHA

Çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ranzadan düşen iki yaşındaki çocuğun kafatasında kırık meydana geldi.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde ranzanın üzerine çıkarak zıplayan iki yaşındaki Eymen G., dengesini kaybederek başının üzerine düştü.

 

Yaralanan Eymen, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

 

Burada yapılan muayenede kafatasında kırık olduğu belirlenen Eymen G., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

DHA

Küçük çocuğun sevk sırasında ambulans içerisinde annesi Şeyma G.'nin kucağında olduğu görüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

