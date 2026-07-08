"Sağa çekiyordum abi" dedi, 450 bin lira ceza yedi
08.07.2026 10:08
"Sağa çekiyordum abi" diyerek kurtulmaya çalıştı.
Bursa'da alkol denetiminden kaçan sürücü, polise "Sağa çekiyordum abi" dedi. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 450 bin lira ceza kesildi.
Bursa'da alkol denetimi yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayan sürücü, yol kesilince mecburen durdu. Polisin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücü, cezadan kaçamadı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor.
Son olarak İzmir Yolu Caddesi Odunluk mevkiinde yapılan uygulamayı gören alkollü sürücü, akaryakıt istasyonuna girdi.
Burada da karşısında polisi görünce kaçmaya çalışan araç sürücüsüne polis, "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, tekrar ana yola çıkarak kaçmaya yeltendi.
Araç sürücüsüne 4 ayrı maddeden toplam 450 bin lira ceza yazıldı.
Bunun üzerine trafik yavaşlatılarak önü kesilen şüpheli, araçtan indi. Komiserin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücüye alkol testi yapıldı.
Alkolmetreye üfleyen Deniz A., 0.68 promil alkollü çıktı.
Trafik polisinin, "Burada durmuyorsun, orada durmuyorsun, ara yola giriyorsun, en son servisle önünü kesiyoruz öyle duruyorsun" demesiyle alkollü sürücü, "Abi vallahi görmedim" dedi.
Alkollü sürücüye 4 ayrı maddeden toplam 450 bin lira idari para cezası kesilirken, araç ise 60 gün otoparka çekildi.
Ayrıca, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
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