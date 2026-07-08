"Sağa çekiyordum abi" dedi, 450 bin lira ceza yedi

Bunun üzerine trafik yavaşlatılarak önü kesilen şüpheli, araçtan indi. Komiserin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücüye alkol testi yapıldı.

Alkolmetreye üfleyen Deniz A., 0.68 promil alkollü çıktı.

Trafik polisinin, "Burada durmuyorsun, orada durmuyorsun, ara yola giriyorsun, en son servisle önünü kesiyoruz öyle duruyorsun" demesiyle alkollü sürücü, "Abi vallahi görmedim" dedi.

Alkollü sürücüye 4 ayrı maddeden toplam 450 bin lira idari para cezası kesilirken, araç ise 60 gün otoparka çekildi.

Ayrıca, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.