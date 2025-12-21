Sağanak yağış kazaya neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaygan yolda bir otomobil kaza yaptı. Tarlaya devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kazada, ters dönen aracın sürücüsü ile yanındaki Gökçe D. (22) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.