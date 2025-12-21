Sağanak yağış kazaya neden oldu

21.12.2025 16:33

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaygan yolda bir otomobil kaza yaptı. Tarlaya devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. 

 

İlçe merkezine seyir halinde olan Füsun Y.'nin (22) kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya savrulup devrildi. 

 

Kazada, ters dönen aracın sürücüsü ile yanındaki Gökçe D. (22) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

