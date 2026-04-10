Şehit mezarından komando heykelini çaldı
10.04.2026 21:20
Şehidin kabrindeki minyatür heykeli öalan kişi güvenlik kamerasına yakalandı.
Bursa'da bir şehit mezarındaki minyatür heykeli çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şehit Tunahan Yavuz’un kabrine bıraktıkları temsili minyatür komando heykelinin yerinde olmadığını fark eden şehidin annesi, durumu yetkililere bildirdi.
Kısa sürede sanal medyada da paylaşılan olay üzerine ihbarı değerlendiren polis ekipleri, harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çaldığı belirlenen B.D. (46), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde çaldığı minyatür heykelle birlikte yürüdüğü anlar yer aldı. Çalınan heykelin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
