Sokak ortasında akran zorbalığı. Tekme tokat dövüldü, bilincini kaybetti

Akran zorbalığının bu sefer ki adresi Bursa oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ö.E. (10), sokakta bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun saldırısına uğradı.

KAFASINI TEKMELEMEYE DEVAM ETTİ

Yerde olmasına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli çocuk, Ö.E.'nin başı dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerine tekme attı.

Aldığı darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybettiği iddia edilen küçük çocuk, yerde hareketsiz kalırken yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mağdur çocuğun babası Veli E. oğlunun kurs dönüşü saldırıya uğradığını ifade edip "Tanıdığımız biri de değil. Eve dönüşte yakalayıp oğlumu darp ediyor. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya korkuyor." dedi.