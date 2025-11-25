Son kullanma tarihi geçmiş profiterol hastanelik etti

Öğretmenler, durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. 8 öğrenci, ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; veliler, tatlı ların son kullanma tarihinin geçtiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda kantinde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

