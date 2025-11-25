Son kullanma tarihi geçmiş profiterol hastanelik etti
25.11.2025 11:12
DHA
Bursa'da okul kantinindeki son kullanma tarihi geçmiş profiterol nedeniyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor.
Sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda kantinde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.
TATLILARIN SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ
Öğretmenler, durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. 8 öğrenci, ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; veliler, tatlıların son kullanma tarihinin geçtiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.