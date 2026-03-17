Su zannederek içtiği asit canına mal oldu

Bursa'da acı ölüm yaşandı.

Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde Ahmet İnanç (54), evinde bulunan bir şişedeki asidi yanlışlıkla su zannederek içti.

Bir süre sonra fenalaşan İnanç için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen adam, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.