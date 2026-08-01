Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
01.08.2026 10:08
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, dere yatağına uçarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli yolu üzerinde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına savrularak yan yattı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası çekilen görüntülerde konuşan sürücü, "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım" diyerek kazayı anlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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