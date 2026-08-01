Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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