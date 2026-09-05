Tartıştığı ortağını baltayla öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Doğancı yolu üzerinde hurdalıkta yaşandı. Emre G. (31) ile Berkan Onur (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma esnasında Emre G. eline aldığı baltayla Onur'un başına vurduğu öne sürüldü.

Aldığı darbe sonucu Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli Emre G. gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen baltaya da el konuldu.

Berkan Onur'un cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.